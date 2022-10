राजस्थान: आसमानी बिजली 1 परिवार पर कहर बनकर गिरी, मां-बेटे की मौत, पिता की हालत गंभीर

Havoc of Sky lightning in Kota: राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद इलाके में आसमानी बिजली ने एक परिवार की खुशियां छीन ली. यहां बारिश से बचने के लिए एक दंपति अपने दस साल के बेटे के साथ पेड़ के नीचे शरण लिए हुआ था. इसी दौरान उन पर आसमानी बिजली गिर गई. हादसे में मां-बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत (Painful death of mother and son) हो गई और मुखिया गंंभीर रूप से झुलस गया.











