पिता ने बेटी से की हैवानियत, फिर मां के Boyfriend ने लूटी अस्मत, पढ़ें चौंकाने वाली आपबीती

Kota Minor Girl Assault Case: राजस्थान (Rajasthan News) के कोटा (Kota) से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां के पिता (Father abused his own daughter in kota) ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया. मां फिर पिता से अलग रहने लगी. इस दौरान उसके एक दूसरे आदमी से संबंध बने. मां के प्रेमी (Mother's boyfriend) ने भी बालिका से साथ हैवानियत की. मामला जब सामने आया तो पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. फिर लड़की को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया. काउंसलिंग के दौरान जब लड़की ने अपनी आपबीती बताई, सभी हैरान रह गए. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. जांच की जा रही है.