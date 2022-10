रेलवे: अहमदाबाद-अमृतसर के बीच चलेगी दिवाली स्पेशल ट्रेन, शेड्यूल हुआ जारी, पढ़ें अपडेट

कोटा. रेल प्रशासन ने दीपावली (Diwali) के अवसर पर यात्रियों (Train passengers) की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त यातायात क्लीयर करने के उद्देश्य से अहमदाबाद-अमृतसर के मध्य (Between Ahmedabad and Amritsar) तीन-तीन ट्रिप स्पेशल ट्रेन (Special Train) चलने का निर्णय लिया है. इससे दिवाली पर अधिकतर ट्रेनों के चल रही नो-रूम की स्थिति से इस समय यात्रा करने वाले लोगों को कुछ राहत (convenience of passengers) जरूर मिलेगी. यह गाड़ी कोटा मंडल के कोटा, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी एवं भरतपुर स्टेशनों से होकर गन्तव्य को जाएगी. इस गाड़ी में विभिन्न श्रेणी के कुल 24 कोच होंगे.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक गाड़ी संख्या 09425 अहमदाबाद से अमृतसर स्पेशल ट्रेन तीन ट्रिप के लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर एवं 07 नवम्बर को प्रारम्भिक स्टेशन से 21:05 बजे प्रस्थान कर कोटा अगले दिन 06:20 बजे, सवाईमाधोपुर 07:38 बजे, गंगापुर सिटी 08:28 बजे, भरतपुर 10:08 बजे आगमन होकर बुधवार 00:20 बजे अमृतसर स्टेशन पहुंचेगी.

