15 साल की छात्रा से ट्यूशन टीचर ने किया रेप के प्रयास! हत्या कर खिड़की पर लटकाया शव

Attempted rape of 15 year old girl in kota: कोटा में वैलेंटाइन-डे से एक दिन पहले 15 साल की नवीं कक्षा की छात्रा की क्रूरतापूर्वक हत्या (Murder) कर दी गई. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने छात्रा से रेप के प्रयास की आशंका जताई है. आरोपी ने छात्रा की हत्या कर उसके शव के घर की खिड़की के बाहर लटका दिया. छात्रा के शरीर पर चोटों के कई निशान पाये गये हैं. वारदात के बाद कोटा शहर में लोगों में आक्रोश व्याप्त है. आज कोटा बंद का आह्वान किया गया है.