हैवान बना पिता, 5 साल की मासूम बेटी से करता था नफरत, 80 फीट गहरे कुंए में फेंका और फिर...

Heart wrenching shocking incident in Rajsamand: राजसमंद में हैवान बने एक पिता ने क्रूरतापूर्वक अपनी 5 साल की मासूम बेटी को पानी से भरे 80 फीट गहरे कुएं में फेंक (Thrown in well) दिया. लेकिन 'जाको राखे साईयां मार सके ना कोई' की कहावत को चरितार्थ करते हुये बच्ची को वहां काम कर रही दो महिलाओं ने बचा लिया. पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में सामने आया कि आरोपी अपनी बेटी से नफरत करता था. इसके कारण ही उसने बेटी को कुएं में फेंक दिया.