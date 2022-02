गोल्ड कारोबारी की 13 साल की बेटी बनेंगी साध्वी, जन्मदिन से 8 दिन पहले लेंगी दीक्षा

Shivangi Ganna Sadhvi News: राजस्थान के राजसमंद (Shivangi Ganna Rajsamand) में 13 साल की शिवांगी गन्ना साध्वी (Shivangi Ganna Sanyasi) बनने जा रही है. अपने जन्मदिन से ठीक 8 दिन पहले दीक्षा लेंगी. सांसरिक जीवन छोड़ यम पथ अपनाने वाली शिवांगी (Shivangi Ganna 13 year old girl will become monk) ने 400 किमी पैदल यात्रा की और उसने 6 महीने साध्वियों के साथ बिताया. शिवांगी गन्ना लंबोड़ी की रहने वाली हैं. उसके पिता आभूषण कारोबारी हैं. 25 फरवरी 2009 को शिवांगी का जन्म हुआ. उनका दीक्षा समारोह 17 फरवरी को ब्यावर में होगा. शिवंगी ने चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी. बताय जा रहा है कि अब तक गन्ना परिवार के 10 सदस्य संयम पथ अपना चुके हैं.