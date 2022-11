राजस्थान के इस शहर में आज होगा तुलसी जी का अनूठा और भव्य विवाह, लग्जरी कारों में आएंगे 400 बाराती

Grand Tulsi Vivah to be held in Rajsamand today: राजस्थान के राजसमंद के केलवाड़ा कस्बे में आज तुलसी जी विवाह का भव्य आयोजन किया जाएगा. इसमें ठाकुर जी गुजरात के सूरत से 400 बारातियों के साथ आएंगे. शादी के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं. कई लग्जरी होटल बुक किए गए हैं. पढ़ें कैसा होगा यह विवाह समारोह.











