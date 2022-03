Rajasthan के इस शहर में 22 मार्च से एक माह के लिए धारा 144 लागू, जानिए क्या पाबंदिया रहेंगी

Section 144 imposed in Kota: राजस्थान (Rajsthan) के कोटा जिले में मंगलवार सुबह 6 बजे से धारा 144 (Sec 144 imposed in Kota) लागू करने के आदेश जिला कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं. सोमवार को जारी इस आदेश में कहा गया है कि आने वाले दिनों में त्योहारों और वर्तमान में सिनेमाघरों में जारी द कश्मीर फाइल्स फिल्म (The Kashmir Files) को लेकर सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लगू करना आवश्यक है.