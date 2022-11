नशा मुक्ति केन्द्र में हो रहा था नशे का काला कारोबार, 20 लाख की नशीली दवाइयां जब्त, 4 गिरफ्तार

Black trade of drugs in de-addiction centers in Sriganganagar: राजस्थान के श्रीगंगानगर में नारकोटिक्स विभाग ने नशा मुक्ति केन्द्र की आड़ में चल रहे नशे के काले कारोबार का खुलासा किया है. नारकोटिक्स विभाग ने वहां से करीब 20 लाख रुपए कीमत की नशीली दवाइयां जब्त कर चार लोगों को गिरफ्तार किया है.











