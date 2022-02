पत्नी वापस लौटी घर, परेशान पति पहुंचा थाने, बोला- 'SP साहब, मेरी मदद करो'

Rajasthan News: राजस्थान (Rajasthan Crime News) के टोंक (Tonk News in Hindi) में पत्नी (Wife Ran Away leaving Husband) से परेशान पति ने पुलिस से मदद मांगी है. पति का कहना है कि वह पत्नी को नहीं रखना चाहता, क्योंकि सामाजिक स्तर पर उसका विवाह विच्छेद हो चुका है. उसने कहा कि जो महिला (Wife had affair) अपने छोटे बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई हो, अब उसके साथ जीवन बिताना नामुमकिन है. दरअसल, देवली के राजेश कुमार की शादी (Shadi ke baad affair) बासेड़ा की रहने वाली नेराजी से हुई थी. पति का कहना है कि कुछ दिन पहले पत्नी घर पहुंची और जबरदस्ती सामान निकालने लगी. वह पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है. अब उसने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में तलाक और मेंटेंनेस का लीगल कदम उठाया गया है.