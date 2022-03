टीचर ने स्कूल में साथी महिला शिक्षक से की ये अश्लील हरकत, बच्चे शरमा गये, ग्रामीण भड़के और फिर...

Obscene and shocking acts in government school of Tonk: टोंक जिले के देवली ब्लॉक से चौंकाने वाली घटना सामने आयी है. ब्लॉक के श्रीनगर गांव के स्कूल के बच्चों और ग्रामीणों का आरोप है कि यहां शिक्षा के मंदिर में पुरुष और महिला टीचर्स सरेआम अश्लील हरकतें करते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. टीचर्स की गंदी हरकतों से आजिज आये ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी. बाद में शिक्षा विभाग ने दोनों टीचर्स को वहां से हटा दिया है.