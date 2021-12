Omicron से देश में दूसरी मौत, उदयपुर के बुजुर्ग की गई जान, 25 दिसंबर को मिले थे पॉजिटिव

Omicron Death in Udaipur Rajasthan: देश में ओमिक्रॉन (Omicron Cases in India) संक्रमण से दूसरी मौत (Omicron Death In India) रिकॉर्ड की गई है. उदयपुर में 73 साल के बुजुर्ग की मौत संक्रमण की वजह से हुई है. चिकित्सा विभाग मान रहा है पोस्ट कोविड (Corona Cases in India) निमोनिया की वजह से उनकी जान गई. मरीज हाइपरटेंशन और हाई डायबिटीज से भी ग्रसित था.