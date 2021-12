Rajasthan: पुलिस चौकी में कांस्टेबल ने किया महिला से रेप का प्रयास, खाना बनवाया, बर्तन मंजवाये

Attempt to Rape Woman at Police Outpost in Udaipur: आदिवासी बाहुल्य उदयपुर जिले में राजस्थान पुलिस की शर्मनाक हरकत सामने आई है. यहां के पानरवा थाना (Panarwa Thana) की डैया पुलिस चौकी में कांस्टेबल (Constable) ने एक महिला के साथ रेप का प्रयास (Attempt to Rape ) किया. इससे पहले पुलिसकर्मी ने महिला से चौकी में खाना बनवाया और बर्तन भी मंजवाये. मामला सामने आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है.