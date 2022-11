प्रेमी जोड़े की निर्मम हत्या से दहला राजस्थान, नग्नावस्था में जंगल में मिले थे शव, ऑनर किलिंग या...

Rajasthan shocked by brutal murder of lover couple in Udaipur: राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना इलाके में एक प्रेमी जोड़े की निर्ममता से की गई हत्या से पूरा प्रदेश हिल उठा है. इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है. पढ़ें ताजा अपडेट.











Follow us on