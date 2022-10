उदयपुर-अहमदाबाद ट्रेन 31 अक्टूबर से दौड़ेगी नए ट्रैक पर, PM नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

Udaipur-Ahmedabad train to be run from October 31: उदयपुर-अहमदाबाद के बीच ट्रेन संचालन का इंतजार कर लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. उनके इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है. दो दिन बाद 31 अक्टूबर को पीएम नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) गुजरात के असारवा रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद-उदयपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करेंगे.











