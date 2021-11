IND vs NZ: भारत के 6 दिग्गज बाहर, फिर भी वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ हम ही दावेदार, ये है टीम इंडिया की ताकत

India vs New Zealand Test Series: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 6 नियमित खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतरेगी. इनमें ओपनर केएल राहुल (KL Rahul) भी शामिल हैं, जो चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. राहुल के अलावा जो 5 खिलाड़ी पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, उन सबको आराम दिया गया है. इनमें विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी शामिल हैं. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच पहला टेस्ट 25 नवंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाना है.