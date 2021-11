India vs New Zealand: रोहित सहित 4 दिग्गजों को आराम, रहाणे को कमान, जानें विराट कब जुड़ेंगे टीम से

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा, रहाणे होंगे कप्तान. (AP)

नई दिल्ली. न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है. विराट कोहली (Virat Kohli) की अनुपस्थिति में अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को कप्तान बनाया गया है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए आराम दिया गया है. वहीं अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (cheteshwar pujara) उप-कप्तान बनाए गए हैं. रहाणे कानपुर में होने वाले पहले टेस्ट में ही टीम की कप्तानी करेंगे. विराट कोहली मुंबई में तीन दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट के लिए वापसी करेंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज (India’s Test squad for NZ series) में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत को आराम दिया गया है. पहला टेस्ट मैच कानपुर में 25 नवंबर से शुरू होगा.

ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में ऋद्धिमान साहा विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे जबकि केएस भरत सीरीज के लिए दूसरे विकेटकीपर होंगे. आंध्र प्रदेश के 28 वर्षीय भरत इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेले हैं. वह इस साल इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए पांच स्टैंडबाई खिलाड़ियों में शामिल थे. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक बयान में कहा, ‘‘विराट कोहली दूसरे टेस्ट के लिये टीम से जुड़ जायेंगे और टीम की अगुआई करेंगे.’’ मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने ऑफ स्पिनर जयंत यादव के साथ टेस्ट टीम में वापसी की है.

17 नवंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू सीरीज से पहले बीसीसीआई नए कोचिंग स्टाफ की घोषणा कर सकता है. विक्रम राठौर बल्लेबाजी कोच, टी दिलीप फील्डिंग कोच और पारस महाम्ब्रे गेंदबाजी कोच की भूमिका में होंगे. मौजूदा बल्लेबाजी कोच राठौर अपने पद पर कायम रह सकते हैं.

न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा (उप-कप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, ईशात शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.