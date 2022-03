श्रीलंका ने दो वर्ल्ड चैम्पियन टीमों को चारों खाने चित करके रचा इतिहास, लक्ष्य का पीछा करते हुए जीता सबसे बड़ा खिताब

On This day in cricket: 17 मार्च का दिन क्रिकेट इतिहास में खास है. इसी दिन 1996 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया (1996 AUS vs SL World cup final) को हराकर पहली बार विश्व कप जीता था. तब पहली बार कोई टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए वर्ल्ड चैम्पिय़न बनी थी. लाहौर में खेले गए फाइनल मुकाबले में अरविंद डिसिल्वा (Aravinda De Silva) के ऑलराउंड के खेल के दम पर श्रीलंका ने 242 रन के लक्ष्य को 22 गेंद रहते ही हासिल कर लिया था. डिसिल्वा ने मैच में 3 विकेट लेने के साथ नाबाद 107 रन बनाए