AUS vs ENG 1st Test Live Score Updates: ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का कोहराम, इंग्लैंड के चार विकेट गिरे

Australia vs England 1nd Test at Gabba Brisbane Live Cricket Score and Updates : इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज 2021-22 का पहला टेस्ट ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है. इंग्लैंड की निगाह 11 साल पुराने प्रदर्शन को दोहराने पर होगी जब उसने आखिरी बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सीरीज (Australia vs Engalnd) जीती थी. ऑस्ट्रेलिया ने पैन (Tim Paine) के हटने के बाद कमिन्स (Pat Cummins) को कप्तानी सौंपी है और यह 1956 के बाद पहला अवसर होगा जबकि कोई तेज गेंदबाज उसकी कमान संभालेगा. पेन के अनिश्चितकाल के अवकाश पर चले जाने से विकेटकीपर एलेक्स कैरी को टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिला है.

ऑस्ट्रेलिया ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 11 महीने पहले खेला था

ऑस्ट्रेलिया के आक्रमण में हालांकि वे चारों गेंदबाज शामिल हैं, जिन्होंने चार साल पहले टीम की 4-0 से जीत में अहम भूमिका निभाई थी. मिशेल स्टार्क को झाय रिचर्डसन पर प्राथमिकता मिलने से यह तय है कि वह जोश हेजलवुड के साथ नई गेंद संभालेंगे. कमिन्स और ऑफ स्पिनर नाथन लियोन ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण के अन्य प्रमुख स्तंभ है. कैमरुन ग्रीन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे. ऑस्ट्रेलिया ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 11 महीने पहले खेला था और लियोन तब से 400 टेस्ट विकेट के क्लब में शामिल होने के लिए इंतजार कर रहे हैं. इसके लिए उन्हें केवल एक विकेट की जरूरत है. ऑस्ट्रेलिया से अब तक शेन वॉर्न और ग्लेन मैकग्रा ही इस मुकाम पर पहुंचे हैं.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच किस तारीख से खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच 8 दिसंबर 2021 से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच किस समय शुरू होगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5.30 बजे से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच ब्रिसबेन के द गाबा स्टेडियम में खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण भारत में सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो करिए.