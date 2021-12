AUS vs ENG 2nd Test Live Score Updates: तीसरे दिन जो रूट पर दारोमदार, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी

Australia vs England 2nd Day Night Test at Adelaide Oval Live Cricket Score and Updates: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. दूसरे दिन खेल समाप्ति तक इंग्लैंड ने 2 विकेट खोकर 17 रन बनाए. वह अभी ऑस्ट्रेलिया से पहली पारी के आधार पर 456 रन पीछे है.