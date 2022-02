2226 वनडे....1736 टेस्ट के बाद खेला गया पहला T20, लगातार दो वर्ल्ड कप जीतने वाला खिलाड़ी 2 रन से शतक चूका

On This Day in Cricket: आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में खास है. इसी दिन 2005 में 1736 टेस्ट और 2226 वनडे के बाद पहला टी20 मुकाबला खेला गया था. पहले ही टी20 मैच में कुल 384 रन बने. 2 अर्धशतक लगे और 3 बल्लेबाजों ने 30 या उससे अधिक रन बनाए. वहीं, एक गेंदबाज ने 4 विकेट लेने का कारनामा भी किया. जानिए किस-किस के बीच यह मुकाबला हुआ था और आखिर में जीत किस टीम के हिस्से आई.