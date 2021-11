AUS vs NZ, T20 WC Final Live Cricket Score: ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच खिताबी जंग, स्टेडियम पहुंची दोनों टीम

दुबई. T20 World Cup Final, Australia vs New Zealand Live Cricket Score: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (AUS vs NZ Live Score) के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (Australia vs New Zealand Dream 11) दोनों ने अपने सेमीफाइनल मुकाबले जिस अंदाज में जीते थे, उसे देखते हुए ‘रिंग ऑफ फायर’ में एक और नाटकीय मैच की उम्मीद की जा सकती है. ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने 50 ओवर के क्रिकेट में रिकॉर्ड 5 विश्व कप खिताब जीते हैं लेकिन दिलचस्प बात है कि वह अभी तक टी20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाया है. वहीं दूसरी ओर केन विलियमसन (Kane Williamson) के कुशल नेतृत्व में न्यूजीलैंड (New Zealand) के पास आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मौजूद है. जहां तक दोनों टीमों के बीच टी20 भिड़ंत की बात की जाये तो ऑस्ट्रेलिया का हमेशा मौजूदा विश्व टेस्ट चैम्पियन पर दबदबा रहा है. लेकिन न्यूजीलैंड ने भारत में 2016 चरण में विश्व कप में अपनी एकमात्र भिड़ंत में जीत हासिल की थी.

दोनों टीमों के बीच विश्व कप फाइनल का अंतिम मुकाबला 2015 में 50 ओवर प्रारूप में रहा था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फतह हासिल की थी. ग्रुप चरण में न्यूजीलैंड सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने वाली टीम रही है, जिसने सेमीफाइनल में टूर्नामेंट से पहले प्रबल दावेदार माने जा रही टीम के खिलाफ अपनी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया. मार्टिन गप्टिल का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में रिकॉर्ड काफी अच्छा है और उनके सलामी जोड़ीदार डेरिल मिचेल भी अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने के बाद फाइनल में खेलेंगे. कप्तान केन विलियमसन से हालांकि बड़ी पारी का इंतजार है और आज उनसे इस मौके पर अच्छा करने की उम्मीद है. जिमी नीशम ने इंग्लैंड के खिलाफ मध्यक्रम में अपनी अहमियत साबित की लेकिन न्यूजीलैंड को डेवॉन कॉनवे की सेवाओं की कमी खलेगी जो सेमीफाइनल में आउट होने की निराशा में बल्ला पटखने के कारण हाथ चोटिल करा बैठे. उनकी जगह टिम सिफर्ट खेलेंगे.

टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट की अनुभवी तेज गेंदबाजी जोड़ी से ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज आरोन फिंच और डेविड वॉर्नर पर पावरप्ले में लगाम कसे रखने की उम्मीद है. एडम मिल्ने ने भी तीसरे तेज गेंदबाज के तौर पर अच्छा काम किया है जबकि लेग स्पिनर ईश सोढ़ी मध्य के ओवरों में प्रभावशाली रहे हैं. फिंच सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी की तेज इनस्विंगर से गच्चा खा गये लेकिन वह न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 251 रन में इजाफा करना चाहेंगे. पिछली दो पारियों में वॉर्नर ने दिखा दिया कि फॉर्म अस्थायी होती है और ‘क्लास’ स्थायी. और पूरी उम्मीद है कि वह फाइनल में अपने बल्ले से धमाल दिखायेंगे. वहीं ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी जो अभी तक टूर्नामेंट में बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ पाये हैं.

मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड ने पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जीत दिलायी जिससे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम बेहतर नतीजे के लिये पूरी तरह तैयार दिखती है. लेग स्पिनर एडम जम्पा ने टूर्नामेंट में 10.91 के औसत से 12 विकेट चटकाये हैं, उनसे फिर से मध्य के ओवरों में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी जबकि मैक्सवेल भी अपनी ऑफ स्पिन से मदद कर सकते हैं. मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी तिकड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला टी20 मैच खेलेगी.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग 11: एरॉन फिंच (कप्तान), डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और जोश हेजलवुड.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11: मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिचेल, केन विलियमसन (कप्तान), टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, मिचेल सेंटनर, टिम साउदी, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट और एडम मिल्ने.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Australia vs New Zealand के बीच फाइनल मैच किस समय शुरू होगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में ऑस्‍ट्रेलिया बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में Australia vs New Zealand के बीच फाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में ऑस्‍ट्रेलिया बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबला दुबई क्रिकेट स्‍टेडियम पर खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Australia vs New Zealand के बीच फाइनल मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में ऑस्‍ट्रेलिया बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Australia vs New Zealand के बीच फाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में ऑस्‍ट्रेलिया बनाम न्‍यूजीलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो कर सकते हैं.