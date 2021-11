BAN vs PAK: पाकिस्तान ने 'बेईमानी' से जीता अंतिम टी20 मैच! VIDEO में देखें लास्ट बॉल का ड्रामा

ढाका. पाकिस्तान (Pakistan) ने तीसरे और अंतिम टी20 में बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से हराया. अंतिम गेंद पर मोहम्मद नवाज (Mohammad Nawaz) ने चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई. इस ओवर में कुल 3 विकेट गिरे थे. लेकिन जीत के बाद बाबर आजम (Babar Azam) की टीम पर सवाल उठ रहे हैं. बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह (Mahmudullah) जिन्होंने अंतिम ओवर डाला था, उन्होंने भी इसे लेकर बड़ी बात कही है. पाकिस्तान ने टी20 सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया.

पाकिस्तान (Pakistan) को अंतिम ओवर में 8 रन बनाने थे. लेकिन पहली 5 गेंद पर सिर्फ 6 रन बने थे और पाकिस्तान ने 3 विकेट भी खो दिए. अब उसे अंतिम गेंद पर जीत के लिए 2 रन बनाने थे. महमूदुल्लाह (Mahmudullah) ने छठी गेंद फेंकी, लेकिन मोहम्मद नवाज हट गए और गेंद विकेट पर लग गई. इस पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अपील की, जिसे अंपायर ने ठुकरा दिया. इसके बाद नवाज ने दोबारा डाली गई गेंद पर चौका लगाकर पाकिस्तान को जीत दिलाई.

अंपायर के फैसले का सम्मान करते हैं

मैच के बाद महमूदुल्लाह ने कहा, ‘नवाज अंतिम समय पर हटे. मैंने अंपायर से पूछा कि क्या ये गेंद सही है. इससे ज्यादा कुछ नहीं. हम अंपायर के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्हीं का निर्णय अंतिम होता है.’ यह फैसला बांग्लादेश के ही अंपायर तनवीर अहमद ने दिया था. बांग्लादेश के कप्तान ने रिजल्ट पर निराश जताते हुए कहा कि हम जीत के नजदीक थे. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. हम एक या दो मैच जीतने की स्थिति में थे. मालूम हो कि इससे पहले बांग्लादेश (Bangladesh) ने घर में ऑस्ट्रेलिया (Bangladesh vs Australia) और न्यूजीलैंड (Bangladesh vs New Zealand) को टी20 सीरीज में मात दी थी.

हैदर अली ने खेली विजयी पारी

मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था. टीम ने 7 विकेट पर 124 रन का स्कोर बनाया था. मोहम्मद नईम से सबसे अधिक 47 रन बनाए थे. पाक की ओर से उस्मान कादिर और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेट लिए थे. जवाब में पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया था. मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) ने 40 और हैदर अली (Haider Ali) ने 45 रन बनाए. हैदर को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला. रिजवान प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे.