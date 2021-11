India vs New Zealand टेस्ट सीरीज से पहले 'हलाल मीट' को लेकर ट्रोल हुआ BCCI, जानें क्या है माजरा

India vs New Zealand First Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार (25 नवंबर) से कानपुर में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इसके लिए दोनों टीमें कानपुर पहुंच चुकी हैं. इस बीच खिलाड़ियों के डाइट प्लान को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ट्रोल हो रहा है. कहा जा रहा है कि खिलाड़ियों के मांसाहारी व्यंजन में सिर्फ 'हलाल मीट' शामिल किया गया है. इसे लेकर ट्रोल्स बीसीसीआई को निशाना बना रहे हैं. मंगलवार सुबह BCCI Promotes Halal ट्विटर पर ट्रेंड होता रहा. बीसीसीआई की ओर से सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब नहीं आया है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर डाइट प्लान जारी किया है या नहीं.