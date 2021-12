क्रिस गेल ने जब एक पारी में जड़े 18 छक्के, विराट कोहली की कप्तानी में बनाया अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा

On This Day In Cricket: टी20 क्रिकेट में आज का दिन यानी 12 दिसंबर खास है. आज ही के दिन 2017 में वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर्स की तरफ से खेलते हुए ढाका डायनामाइट्स के खिलाफ टी20 मैच में सबसे अधिक छक्कों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा था. दिलचस्प बात यह है कि गेल ने किसी और का नहीं, बल्कि 4 साल पहले आईपीएल में बनाए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा था. 2013 में गेल ने विराट कोहली की टीम से खेलते हुए एक पारी में सबसे अधिक 17 छक्के उड़ाए थे.