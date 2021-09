CPL 2021: सुपर ओवर में हारी शाहरुख खान की टीम, काइरन पोलार्ड पहली गेंद पर आउट, 7 रन भी नहीं बने

नई दिल्ली. कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 (CPL 2021) में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी खेल रहे हैं. बुधवार को इस टूर्नामेंट में सांसें थामने वाला मैच हुआ. सीपीएल 2021 के 11वें मुकाबले में गयाना अमेजन वॉरियर्स और ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors ) का मुकाबला टाई हुआ और उसके बाद विजेता का फैसला सुपर ओवर (TKR Vs GAW, Super Over) से हुआ. सुपर ओवर में गयाना वॉरियर्स ने बाजी मारी. दिलचस्प बात ये है कि गयाना वॉरियर्स ने सुपर ओवर में महज 6 रन बनाए थे लेकिन काइरन पोलार्ड, कॉलिन मुनरो और टिम साइफर्ट जैसे स्टार खिलाड़ियों से सजी ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स 6 गेंदों में सिर्फ 4 ही रन बना पाई और मैच हार गई.

गयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया. लेंडल सिमंस पहली गेंद पर आउट हो गए लेकिन कॉलिन मुनरो के 32, सुनील नरेन के 21 और अंत में इसरु उडाना के 9 गेंदों पर ताबड़तोड़ 21 रनों की बदौलत नाइट राइडर्स की टीम 20 ओवर में 138 रनों तक पहुंच गई. जवाब में गयाना अमेजन वॉरियर्स की टीम भी 20 ओवर में 138 रन ही बना सकी. शिमरॉन हेटमायर और कप्तान निकोलस पूरन ने 27-27 रनों का योगदान दिया. अंतिम ओवर में गयाना को 8 रनों की दरकार थी और कप्तान पोलार्ड ने अकील हुसैन को गेंद थमाई. उन्होंने अंतिम ओवर में 7 रन दिये. अंतिम गेंद पर इमरान ताहिर रन आउट हो गए जिसकी वजह से मैच टाई हो गया.

सुपर ओवर का रोमांचसुपर ओवर में ट्रिनबैगो के कप्तान काइरन पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी. सुनील नरेन को सुपर ओवर फेंकने की जिम्मेदारी मिली और इस गेंदबाज ने पूरन और हेटमायर को कमाल की गेंदबाजी की. पूरन तीसरी ही गेंद पर पोलार्ड को कैच दे बैठे. उस वक्त टीम का स्कोर सिर्फ 2 रन था. चौथी गेंद पर हेटमायर ने चौका जरूर जड़ा लेकिन पांचवीं गेंद पर ये बल्लेबाज आउट हो गया. इस तरह गयाना की टीम महज 6 रन ही बना सकी.

ऐसा लगा कि कायरन पोलार्ड की टीम बड़ी आसानी से ये मैच जीत लेगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं. गयाना ने तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड (Romario Shephard) को गेंदबाजी सौंपी. ट्रिनबैगो के लिए पोलार्ड और कॉलिन मुनरो क्रीज पर उतरे. लेकिन रोमानियो ने पहली ही गेंद पर पोलार्ड को आउट कर मैच को रोमांचक बना दिया. इसके बाद अगली पांच गेंदों पर रोमानिया ने एक भी बाउंड्री नहीं दी. मुनरो ने दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बनाया. तीसरी गेंद पर वो महज एक रन बना सके. चौथी गेंद पर साइफर्ट ने 2 रन लिये, वहीं पांचवीं गेंद पर वो एक ही रन बना सके. अंतिम गेंद पर नाइट राइडर्स को 4 रनों की दरकार थी लेकिन साइफर्ट एक ही रन बना सके और इस तरह गयाना ने 2 रनों से मैच अपने नाम कर लिया.