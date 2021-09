Cricket Matches Today: भारत-इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट का पहला दिन, जानें आज के मैचों का शेड्यूल

नई दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों को 10 सितंबर यानी शुक्रवार को भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच 5वें टेस्‍ट मैच के पहले दिन का रोमांचक खेल देखने को मिलेगा. इसके अलावा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच (Bangladesh vs New Zealand, 5th T20I) के बीच 5वें टी20 मुकाबले का रोमांचक खेल देखने को मिलेगा. साथ ही कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 (CPL 2021) दर्शकों को सेंट लूसिया किंग्स और जमैका तैलवाह के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी. इसके अलावा आयरलैंड और जिम्बाब्वे (Ireland vs Zimbabwe) के बीच दूसरा वनडे मैच भी है. वहीं ओमान में नेपाल और पापुआ न्यू गिनी के बीच दूसरा वनडे मुकाबला भी होगा.

भारत बनाम इंग्लैंड, दोपहर 3.30 बजे सेइंग्लैंड के खिलाफ (India vs England) 5वें और आखिरी टेस्ट के जरिये सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की दहलीज पर खड़ी भारतीय क्रिकेट टीम अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के फॉर्म को लेकर चिंतित होगी. रहाणे को अगर मौका मिलता है तो उनके पास अपना अंतरराष्ट्रीय करियर बचाने का शायद यह आखिरी मौका होगा. मौसम विभाग ने पहले दो दिन बारिश की चेतावनी दी है जो सीरीज में 2-1 से चल रही भारतीय टीम के लिये खुशी की बात है. विराट कोहली (Virat Kohli) अगर सीरीज जीत लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया (2018-19) और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन जायेंगे.

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, दोपहर 3.30 बजे सेबांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20 मुकाबला ढाका में दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा. पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 60 रन पर समेटने के बाद सात विकेट से जीत दर्ज की थी. दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दी थी. तीसरे मुकाबले को न्यूजीलैंड ने 52 रनों से जीता था जबकि चौथे टी20 मैच में बांग्लादेश ने कीवी टीम को छह विकेट से शिकस्त दी. बांग्लादेश यह टी20 सीरीज अपने नाम कर चुकी है.

आयरलैंड और जिम्बाब्वे, दोपहर 3 बजे सेजिम्बाब्वे और आयलैंड के बीच आज दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को 38 रनों से शिकस्त दी थी. तीन वनडे मैचों की सीरीज में जिम्बाब्वे 1-0 से आगे है.

सेंट लूसिया किंग्स बनाम जमैका तैलवाह, सुबह 4.30 बजे सेकैरबियन प्रीमियर लीग के 24वें मैच में सेंट लूसिया किंग्स और जमैका तैलवाहकी टीम आमने सामने होगी. दोनों टीमों के बीच मुकाबला सेंट किट्स में सुबह 4.30 बजे से खेला जा रहा है.