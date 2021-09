नई दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों को 18 सितंबर यानी शनिवार को विटालिटी ब्‍लास्‍ट (vitality blast ), राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, आयरलैंड अंतर प्रांतीय टी20 ट्रॉफी, पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड एसोसिएशन टी20 और बंगाल टी20 चैलेंज के रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे. शनिवार को विटालिट ब्‍लास्‍ट के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. दिन का पहला सेमीफाइनल दोपहर 3.30 बजे से हैंपशर बनाम समरसेट के बीच और दूसरा सेमीफाइनल शाम 7 बजे केंट बनाम ससेक्‍स के बीच खेला जाएगा.विटालिटी ब्‍लास्‍ट का खिताबी मुकाबला रात 11.15 बजे खेला जाएगा. राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी में आज कुल 4 मुकाबले खेले जाएंगे. आयरलैंड अंतर प्रांतीय टी20 ट्रॉफी में शनिवार को नॉर्दन नाइट्स बनाम लींस्‍टर लाइटनिंग और नॉर्थ वेस्‍ट वॉरियर्स बनाम मुंस्टर रेड्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा.

बंगाल टी20 चैलेंज: पीसीबी क्रिकेट एसोसिएशन टी20 ट्रॉफी में शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा बनाम सिंध, सेंट्रल पंजाब बनाम साउर्दन पंजाब के बीच मुकाबला खेला जाएगा. बंगाल टी20 चैलेंज में कंचनजंगा वॉरियर्स बनाम कृष्‍णानगर चैलेंजर्स और खड़गपुर ब्‍लास्‍टर्स बनाम कोलकाता हीरोज की टीम आमने सामने होगी.

अनिल कुंबले ले सकते हैं रवि शास्‍त्री की जगह, 4 साल पहले विराट कोहली से हुई थी अनबन

IPL 2021: विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी भी छोड़ देंगे? ये है आखिरी मौका!

शुक्रवार के क्रिकेट मैचों की बात करें तो पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड (Pakistan vs New zealand) के बीच होने वाले पहले वनडे मैच को रद्द कर दिया गया. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सीमित ओवरों की क्रिकेट सीरीज (PAK vs NZ Series Abandoned) सीरीज को ऐन मौके पर रद्द कर दी गई. सुरक्षा कारणों के चलते न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को सीरीज नहीं खेलने का फैसला किया.