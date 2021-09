Cricket Matches Today: IPL 2021 में मुंबई बनाम केकेआर के बीच मुकाबला, जानें आज के क्रिकेट मैचों का शेड्यूल

नई दिल्ली. क्रिकेट फैंस को 23 सितंबर यानी गुरुवार को आईपीएल 2021 (IPL 2021) के साथ-साथ काउंटी चैंपियनशिप क्रिकेट का रोमांच देखने को मिलेगा. गुरुवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स (MI vs KKR) के बीच आईपीएल 2021 का 34वां मुकाबला खेला जाएगा. इसके अलावा काउंटी चैंपियनशिप में सात मुकाबले हो रहे हैं. वहीं इंग्लैंड की महिला टीम न्यूजीलैंड की महिला टीम (England Women vs New Zealand Women, 4th ODI) से चौथे वनडे मुकाबले में भिड़ेगी.

मुंबई बनाम केकेआर, शाम 7.30 बजे से

मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियन्स की टीम पिछले मैच की नाकामी को भुलाकर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ गुरुवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में कप्तान रोहित शर्मा से प्रेरणा लेकर दमदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी. मुंबई पिछले मैच में रोहित और स्टार आलराउंडर हार्दिक पंड्या के बिना खेला था. इन दोनों को हल्की चोटों के कारण ऐहतियात के तौर पर विश्राम दिया गया था. चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मैच में मुंबई को 20 रन से हराया था.

मुंबई के मुख्य कोच माहेला जयवर्धने के अनुसार रोहित केकेआर के खिलाफ मैच में चयन के लिये उपलब्ध रहेंगे. दूसरी तरफ केकेआर ने लीग के दूसरे चरण के अपने पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) पर नौ विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की. वह अपने इसी प्रदर्शन को जारी रखने के लिये प्रतिबद्ध होगा. अंकतालिका में आठ अंक लेकर चौथे स्थान पर काबिज मुंबई ने दूसरे चरण की भी अपने चिर परिचित अंदाज में धीमी शुरुआत की लेकिन अब आधा टूर्नामेंट हो चुका है और मौजूदा चैंपियन को शीर्ष चार में बने रहने के लिये जीत की जरूरत है.