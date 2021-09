Cricket Matches Today: भारत-इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का चौथा दिन, जानें आज के मुकाबलों का शेड्यूल

नई दिल्ली. क्रिकेट प्रेमियों को 5 सितंबर यानी रविवार को भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच चौथे टेस्‍ट मैच के चौथे दिन का रोमांचक खेल देखने को मिलेगा. इसके अलावा बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच (Bangladesh vs New Zealand, 3rd T20I) के बीच तीसरे टी20 मुकाबले का रोमांचक खेल देखने को मिलेगा. साथ ही कैरेबियन प्रीमियर लीग 2021 (CPL 2021) दर्शकों को सेंट लूसिया किंग्स और सेंट किट्स एंड नेविस के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी. काउंटी चैंपियनशिप (County Championship 2021) में 8 मैच देखने को मिलेंगे.

भारत बनाम इंग्लैंड, दोपहर 3.30 बजे सेसलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (127) के विदेशी सरजमीं पर पहले टेस्ट शतक और चेतेश्वर पुजारा (61) के साथ दूसरे विकेट के लिये उनकी 153 रन की साझेदारी से भारत ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के तीसरे दिन स्टंप तक तीन विकेट पर 270 रन बनाये. भारतीय टीम इस तरह 171 रन की बढ़त ले चुकी है. खराब रोशनी के कारण दिन का खेल जल्दी समाप्त करना पड़ा.

कप्तान विराट कोहली 22 और रविंद्र जडेजा नौ रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. रोहित और पुजारा की दमदार बल्लेबाजी से दूसरा सत्र पूरी तरह से भारत के नाम रहा जिसमें टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया. विकेट की तलाश में जुटी इंग्लैंड को ओली रॉबिन्सन (62 रन देकर दो विकेट) ने अंतिम सत्र में एक ही ओवर दोहरे झटके दिये.

सेंट किट्स एंड नेविस बनाम सेंट लूसिया किंग्स, शाम 7.30 बजे सेकैरेबियन प्रीमियर लीग में आज 17वां मुकाबला सेंट किट्स एंड नेविस और सेंट लूसिया किंग्स के बीच सेंट कीट्स में शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

बांग्लादेश बनाम न्यूजीलैंड, दोपहर 3.30 बजे सेबांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला ढाका में दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा. पहले मुकाबले में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 60 रन पर समेटने के बाद सात विकेट से जीत दर्ज की थी. दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दी थी.