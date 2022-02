IPL Auction 2022: ये तो सरोजिनी नगर मार्केट के भाव बिक गया, पूर्व क्रिकेटर ने कुछ यूं लिए मजे

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के आगामी सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की जर्सी में नजर आएंगे. बेंगलुरु में आयोजित दो दिवसीय आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 (IPL Mega Auction 2022) के पहले दिन वॉर्नर को दिल्ली कैपिटल्स ने 6.25 करोड़ रुपये में जोड़ा. बाएं हाथ के बल्लेबाज वॉर्नर ने खिलाड़ियों की नीलामी में अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा था. वॉर्नर जैसे दिग्गज खिलाड़ी को इतने सस्ते में खरीदना दिल्ली के लिए फायदेमंद सौदा हो गया. टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर वसीम जाफर ने वॉर्नर के इतने कम दाम पर बिकने पर मजे लिए हैं.

वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने अपने सोशल मीडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘ दिल्लीवासी हमेशा सौदेबाजी के लिए जाने जाते हैं. लेकिन डेविड वॉर्नर को महज 6.25 करोड़ रुपये में खरीदना सरोजिनी नगर मार्केट लेवल का सौदा रहा.’ बतौर विदेशी खिलाड़ी वॉर्नर आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. इस आक्रामक बल्लेबाज ने 150 आईपीएल मैचों में 41 से अधिक की औसत से कुल 5449 रन बनाए हैं.

डेविड वॉर्नर आईपीएल के अगले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए आएंगे नजर. (Photo- News 18)

डेविड वॉर्नर अपनी कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबार को आईपीएल ट्रॉफी भी दिला चुके हैं. उन्होंने साल 2016 में हैदराबाद को अपनी अगुआई में चैंपियन बनाया था. दिल्ली ने पहले दिन जिन खिलाड़ियों को नीलामी में खरीदा उनमें दूसरे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल मार्श भी हैं. मार्श एक ऑलराउंडर हैं. उन्हें दिल्ली ने 6.5 करोड़ रुपये में अपने साथ जोड़ा. मार्श का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था.

35 साल के वॉर्नर ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 91 टेस्ट, 128 वनडे और 88 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. टेस्ट में वॉर्नर के नाम 7584 रन दर्ज हैं जबकि वनडे में 5455 रन बना चुके हैं. वॉर्नर के नाम टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 2554 रन दर्ज हैं. डेविड वॉर्नर ने ओवरऑल 313 टी20 मैचों में 10308 रन जुटाए हैं, जिसमें 8 शतक और 85 अर्धशतक शामिल है.