IPL फ्रेंचाइजी ने निकाला, टीम को वर्ल्ड चैम्पियन बनाया; अब ICC ने भी माना बेस्ट खिलाड़ी

ICC Player of The Month: डेविड वॉर्नर (David Warner) नवंबर महीने में आईसीसी के बेस्ट पुरुष खिलाड़ी (ICC mens player of month) चुने गए हैं. वो पहली बार ही इस सम्मान के लिए नॉमिनेट हुए थे. वॉर्नर ने पिछले महीने खत्म हुई टी20 विश्व कप में शानदार बल्लेबाजी की थी. उनकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार खिताब जीता था. वहीं, महिला वर्ग में वेस्टइंडीज की ऑलराउंडर हेली मैथ्यूज (Hayley Matthews) को बेस्ट महिला क्रिकेटर चुना गया है.