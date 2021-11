India vs New Zealand 2021: युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) के लिए उस भारतीय टीम का हिस्‍सा नहीं थे, जिसकी अगुआई विराट कोहली (Virat Kohli) कर रहे थे. चहल को बाहर किए जाने पर टीम चयन पर भी सवाल उठे थे. न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ तीसरे टी20 मैच से चहल की टीम में वापसी हुई.