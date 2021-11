IND vs NZ Dream 11 Team Prediction: इन 11 खिलाड़ियों पर आप लगा सकते हैं दांव

नई दिल्ली. भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच शुक्रवार को 3 टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला रांची (Ranchi) के जेएससीए स्टेडियम में होगा. कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपनी जोड़ी की अच्छी शुरुआत करते हुए जयपुर में न्यूजीलैंड को पहले टी20 में पांच विकेट से हराया. रोहित रांची में ही सीरीज जीतना चाहेंगे जिससे कि कोलकाता में अंतिम मैच में युवा खिलाड़ियों (IND vs NZ Dream 11) को मौका दिया जा सके.

India vs New Zealand टी20 सीरीज में विराट कोहली को आराम दिया गया है और उनकी गैरमौजूदगी में सूर्यकुमार यादव ने तीसरे नंबर बल्लेबाजी के मौके का पूरा फायदा उठाते हुए 42 गेंद में 62 रन बनाए. निचला मध्यक्रम भी कप्तान रोहित शर्मा के लिए चिंता का विषय है और ऐसे में देखना होगा कि क्या वह बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर सकते हैं. खिलाड़ियों को अधिक मौका देने की प्रतिबद्धता जता चुके रोहित के हालांकि सिर्फ एक मैच के बाद बल्लेबाजी क्रम में छेड़छाड़ की संभावना कम है. न्यूजीलैंड की पारी के अंतिम ओवर में मिशेल सेंटनर के शॉट पर भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को हाथ में चोट लगी थी और उनका खेलना संदिग्ध है.

India vs New Zealand Dream 11:कप्तान: रोहित शर्माविकेटकीपर: ऋषभ पंतबल्‍लेबाज: डेरिल मिचेल, केएल राहुल, मार्क चैपमैन, सूर्यकुमार यादवऑलराउंडर: वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेलगेंदबाज: भुवनेश्वर कुमार, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड की टीम: टिम साउदी (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, टॉड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट, एडम मिल्ने.