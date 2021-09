पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड से लगेगा झटका, ECB रद्द कर सकता है सीरीज

नई दिल्ली. पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड बड़ा झटका देने की तैयारी में है. न्यूजीलैंड के पाकिस्तान (Pakistan vs New Zealand) दौरे को रद्द करने के बाद इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बॉर्ड (ECB) आतंकी खतरे का आकलन कर रहा है. इंग्लैंड बोर्ड ने कहा कि वह जमीनी स्थिति का आकलन करके अगले 48 घंटे में पाकिस्तान में प्रस्तावित दौरे को लेकर फैसला करेगा. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड (New Zealand Cricket Board) ने सुरक्षा संबंधी धमकी मिलने के बाद पहले वनडे से ठीक पहले अपनी टीम को शुक्रवार को पाकिस्तान दौरे से हटाने का फैसला किया. इंग्लैंड दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए अक्टूबर में रावलपिंडी की यात्रा करने वाला है. यह 2005 के बाद पाकिस्तान का उनका पहला दौरा होगा.

ईसीबी से जारी बयान में कहा गया, ‘‘हम सुरक्षा खतरे के कारण पाकिस्तान दौरे से हटने के न्यूजीलैंड के फैसले से अवगत हैं. हम स्थिति को पूरी तरह से समझने के लिए अपनी सुरक्षा टीम के साथ संपर्क कर रहे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं.’’ इस बयान में कहा गया, ‘‘बोर्ड अगले 24 से 48 घंटों में तय करेगा कि हमारा पहले से तय दौरा कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ेगा या नहीं.’’ न्यूजीलैंड दौरे का रद्द होना पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली के लिए एक बड़ा झटका है.

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) और कुछ देशों के दौरे से पाकिस्तान में कुछ हद तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बहाल हुआ है लेकिन प्रमुख टेस्ट देशों ने लंबे समय से पाकिस्तान का पूर्ण दौरा नहीं किया है. वेस्टइंडीज का पाकिस्तान दौरा दिसंबर में निर्धारित है और इसमें तीन वनडे और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे. ऑस्ट्रेलिया टीम को अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान दौरे पर दो टेस्ट, तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलने हैं.

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि वह इससे बहुत निराश हैं. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘सीरीज के अचानक रद्द होने से बेहद निराश हूं, यह लाखों पाकिस्तान क्रिकेट प्रशंसकों के लिए मुस्कान वापस ला सकता था.’’ उन्होंने कहा, “मुझे हमारी सुरक्षा एजेंसियों की क्षमताओं और विश्वसनीयता पर पूरा भरोसा है. वे हमारा गौरव हैं और हमेशा रहेंगे. पाकिस्तान जिंदाबाद.’’