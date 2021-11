ENG vs NZ Live Score : सेमीफाइनल में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने-सामने, शाम 7 बजे होगा टॉस

ENG vs NZ T20 World Cup Semifinal - इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच

England vs New Zealand, T20 World Cup-2021 1st Semifinal Latest Cricket Updates: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ Live Cricket Score) के बीच टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021 Live Score) का पहला सेमीफाइनल अबु धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में खेला जाना है. यह मैच शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा. इंग्लैंड टीम की कमान ऑयन मॉर्गन (Eoin Morgan) के पास है जबकि न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी केन विलियमसन (Kane Williamson) संभाल रहे हैं. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भिड़ी थीं. इस टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को भी उसी मैच के रीप्ले के तौर पर देखा जा रहा है.

इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (England vs New Zealand Dream 11), दोनों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने से पहले कुल 5 में से 4 मुकाबलों में जीत हासिल की है. इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और बांग्लादेश को हराया लेकिन दक्षिण अफ्रीका से अपना आखिरी लीग मैच हार गई. वहीं, केन विलियमसन की टीम न्यूजीलैंड ने लगातार चार जीत दर्ज की और पाकिस्तान से टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में हार मिली. न्यूजीलैंड ने लीग चरण में भारत, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हराया.

England (Probable Playing XI) जोस बटलर (विकेटकीपर), जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान, मोईन अली, ऑयन मॉर्गन (कप्तान), सैम बिलिंग्स, लियाम लिविंगस्टोन, क्रिस वोक्स, क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड और आदिल राशिद

New Zealand (Probable Playing XI) मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिशेल, केन विलियमसन (कप्तान), डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, टिम साउथी, ईश सोढ़ी और ट्रेंट बोल्ट

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में New Zealand vs England के बीच पहला सेमीफाइनल मैच किस समय शुरू होगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्‍यूजीलैंड बनाम इंग्‍लैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में New Zealand vs England के बीच पहला सेमीफाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में न्‍यूजीलैंड बनाम इंग्‍लैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला अबु धाबी के जायद क्रिकेट स्‍टेडियम पर खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में New Zealand vs England के बीच पहले सेमीफाइनल मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्‍यूजीलैंड बनाम इंग्‍लैंड के बीच पहले सेमीफाइनल मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में New Zealand vs England के बीच पहले सेमीफाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्‍यूजीलैंड बनाम इंग्‍लैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो कर सकते हैं.

