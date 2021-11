कानपुर टेस्ट के दौरान 'गुटखा मैन' का Video वायरल, जानिए- कौन है यह शख्स

Who is Gutkha Man in Kanpur Test: कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत-न्यूजीलैंड सीरीज का पहला टेस्ट मैच देखने पहुंचे इस फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. उसकी तस्‍वीर लाइव मैच के दौरान टीवी पर दिखाई गईत, अब उस शख्स की पहचान कर ली गई है, उसके साथ में बैठी महिला के बारे में भी उसने खुद बताया है.