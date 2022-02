U-19 World Cup Semifinal Live Score : भारत ने जीता टॉस, ऑस्ट्रेलिया करेगा पहले गेंदबाजी

Under 19 World Cup-2022 Semifinal, India vs Australia Live Updates : भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (IND vs -AUS Live Score) के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है. एंटीगा के कूलिज क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय टीम के कप्तान यश ढुल (Yash Dhull) ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया. जो भी टीम आज जीतेगी, उसे फाइनल मैच में प्रवेश मिलेगा और फिर खिताब से एक कदम की ही दूरी रह जाएगी.

भारतीय टीम रिकॉर्ड 10वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची है. टूर्नामेंट के वॉर्म-अप मैच में भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया को हराया था और अब एक बार फिर से दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 7 बार भिड़ंत हुई है. भारतीय टीम का पलड़ा भारी है और उसने आईसीसी के इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को अब तक 5 मुकाबलों में मात दी है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 2 बार ही भारत को हरा सकी है. 2000 से 2020 के बीच दोनों टीमों के बीच हुए अंतिम 5 मुकाबलों को देखें तो हर बार टीम इंडिया को जीत मिली है.

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच मैच कब और किस समय शुरू होगा?

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच मैच 2 फरवरी बुधवार को भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे से खेला जाएगा.

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा?

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच एंटीगा में खेला जाएगा.

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/cricket/ को फॉलो कर सकते हैं.