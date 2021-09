IND vs ENG: 2433 टेस्ट में पहली बार हुआ ऐसा, 4 बल्लेबाज एक ही स्कोर पर हुए आउट

नई दिल्ली. भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल (IND vs ENG Oval Test) में 5 टेस्ट की सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 368 रन बनाने हैं और आखिरी दिन के पहले सेशन में ही उसके 2 विकेट गिर गए हैं. जबकि स्कोर बोर्ड पर अभी 131 रन ही जुड़े हैं. आखिरी दिन रोरी बर्न्स आउट होने पहले बल्लेबाज रहे. उन्हें शार्दुल ठाकुर ने अपना शिकार बनाया. बर्न्स 125 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुए. उनके आउट होते ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक अनूठा रिकॉर्ड भी बन गया. 2433 टेस्ट में पहली बार ऐसा हुआ, जब किसी मैच में 4 बल्लेबाज ठीक 50 रन के स्कोर ( Most batsmen dismissed for exactly 50) पर आउट हुए. ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में बर्न्स के अलावा भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत भी 50 रन पर ही आउट हुए थे. उन्हें मोईन अली ने अपना शिकार बनाया था. पंत ने 106 गेंद खेली थी.

वहीं, अगर ओवल टेस्ट की पहली पारी की बात करें तो भारतीय कप्तान विराट कोहली भी अर्धशतक पूरा होने के बाद ही आउट हो गए थे. उनके अलावा इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स भी ठीक इसी स्कोर पर रन आउट हुए थे. उन्होंने 60 गेंद खेली थी.

अगर इस मैच की बात करें तो इंग्लैंड के लिए जीत आसान नहीं होगी. ओवल का रिकॉर्ड भी उसके खिलाफ है. इस मैदान पर कोई भी टीम इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए टेस्ट नहीं जीती है. लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने यहां पिछले 10 टेस्ट में से सिर्फ दो में ही जीत हासिल की है. इंग्लैंड ने कभी भी टेस्ट में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है. इससे पहले, उसने 2019 में लीड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 विकेट पर 362 रन बनाकर मैच जीता था. जबकि भारत के खिलाफ इस टेस्ट को उसे जीतने के लिए 368 रन बनाने हैं.

इंग्लैंड ओवल में 369 रन बना चुका हैऐसा नहीं है कि इंग्लैंड ने इस मैदान पर चौथी पारी में 368 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं. इंग्लैंड ने 2007 में ही भारत के खिलाफ ओवल में हुए टेस्ट में 369 रन बनाए थे. हालांकि, तब उसे जीतने के लिए 500 रन का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछा करते हुए मेजबान इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पवर 369 रन बनाकर मैच ड्रॉ करा लिया था. तब केविन पीटरसन ने शतकीय पारी खेली थी. इयान बेल ने भी 67 रन बनाए थे.

भारत के खिलाफ 350+ रन नहीं बनेटीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट में कोई भी टीम 350 रन से अधिक का लक्ष्य आज तक हासिल नहीं सकती है. भारत के खिलाफ सबसे बड़ा टारगेट 1977 में ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में हासिल किया था. तब 339 रन के लक्ष्य को मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट खोकर हासिल किया था.