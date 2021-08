IND vs ENG: जो रूट ने भारत को हराकर पूरा किया 'सपना', बन गए इंग्लैंड के नंबर 1 कप्तान

India vs England Third Test: जो रूट की कप्तानी में इंग्लैंड की यह टेस्ट में 27वीं जीत है. (AP)

नई दिल्ली. जो रूट (Joe Root) की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम (England Cricket Team) ने भारत को लीड्स टेस्ट (IND vs ENG Leeds Test) के चौथे दिन पारी और 76 रन से करारी शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 टेस्ट की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. अभी दो टेस्ट और बाकी हैं. नॉटिंघम में हुआ सीरीज का पहला टेस्ट बारिश के कारण ड्रॉ रहा था. जबकि लॉर्ड्स में हुआ दूसरा टेस्ट भारत ने जीता था. रूट के लिए बतौर बल्लेबाज और कप्तान यह मुकाबला खास रहा. उन्होंने लीड्स की पहली पारी में भारत को 78 रन पर समेटने के बाद 121 रन की पारी खेली. उनकी बल्लेबाजी के बदौलत ही इंग्लैंड पहली पारी में 432 रन का स्कोर खड़ा कर पाया और उनकी यह पारी लीड्स टेस्ट में हार-जीत के बीच का सबसे बड़ा अंतर बनी.

रूट ने लीड्स टेस्ट में भारत को हराकर अपना बरसों पुराना सपना पूरा कर लिया. वो इस जीत के साथ इंग्लैंड के सबसे सफल कप्तान बन गए (Most Test Win as English Captain). उन्होंने माइकल वॉन को पीछे छोड़ दिया. वॉन ने इंग्लैंड के लिए 51 टेस्ट में कप्तानी करते हुए 26 मैच जीते थे. जबकि रूट की बतौर इंग्लिश कप्तान यह 27वीं टेस्ट जीत है. उन्होंने अब तक 55 टेस्ट में इंग्लैंड की कमान संभाली है.

रूट और वॉन के बाद इंग्लैंड के लिए एलिस्टर कुक (Alistair Cook) और एंड्रयू स्ट्रॉस (Andrew Strauss) ने सबसे ज्यादा 24-24 टेस्ट जीते हैं. हालांकि, इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट में कप्तानी करने का रिकॉर्ड अभी भी कुक के नाम है. उन्होंने 59 टेस्ट में इंग्लैंड की कमान संभाली है. रूट इस सीरीज के खत्म होने के बाद उनके और करीब पहुंच जाएंगे और एशेज सीरीज में उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

रूट को फरवरी 2017 में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया था. उनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने 20 टेस्ट गंवाए हैं. रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने 4 साल में 8 टेस्ट सीरीज जीती है.

रूट भारत के खिलाफ रिकॉर्ड 8 शतक लगा चुकेरूट सिर्फ कप्तानी में भी हिट नहीं नजर आ रहे हैं. बल्कि उनके बल्ले से भी रन बरस रहे हैं. खासतौर पर भारत के खिलाफ तो उनका बल्ला रूकने का नाम ही नहीं ले रहा है. रूट इस साल भारत के खिलाफ 7 टेस्ट खेल चुके हैं और इसमें वो 4 शतक जड़ चुके हैं. लीड्स में इंग्लिश कप्तान ने भारत के खिलाफ (India vs England) आठवां टेस्ट शतक जड़ा है. उन्होंने भारत के खिलाफ सबसे अधिक टेस्ट शतक (Most Century against India) लगाने के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है.

दुनिया में सिर्फ 5 बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ 8 टेस्ट शतक लगाए हैं. रूट ऐसा करने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं. उनसे पहले गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड्स, रिकी पोंटिंग और स्टीवन स्मिथ भारत के खिलाफ 8-8 टेस्ट शतक लगा चुके हैं. स्मिथ ने यह कारनामा सबसे कम पारियों में किया है. पोंटिंग को ऐसा करने में सबसे ज्यादा पारियां लगी हैं. जो रूट और विवियन रिचर्ड्स ने भारत के खिलाफ 8 शतक लगाने के लिए एक बराबर पारियां खेली हैं.

रूट ने इस साल सबसे ज्यादा रन बनाएरूट इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने 11 टेस्ट की 21 पारियों में 69.90 के औसत से 1398 रन बनाए हैं. वो अब तक 6 शतक लगा चुके हैं. इस अवधि में उन्होंने सबसे ज्यादा 146 चौके भी लगाए हैं.