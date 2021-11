IND vs NZ 1st T20: वेंकटेश अय्यर करेंगे डेब्यू! ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11

India vs New Zealand 1st T20I: भारत और न्‍यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच बुधवार को 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच जयपुर में खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारत की तरफ से वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) डेब्यू कर सकते हैं. टीम इंडिया उन्हें हार्दिक पंड्या के विकल्प के तौर पर देख रही है.