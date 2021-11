IND vs NZ, 2nd T20I: रांची पिच का हाल और मौसम का कैसा रहेगा मिजाज, जानें यहां

India vs New Zealand, 2nd T20I: भारत शुक्रवार को रांची में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच (IND vs NZ) में जीत के साथ तीन मैचों की सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगा. कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने अपनी जोड़ी की अच्छी शुरुआत करते हुए बुधवार को जयपुर में न्यूजीलैंड को पहले टी20 में पांच विकेट से हराया था.