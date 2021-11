India vs New Zealand 1st T20I: न्यूजीलैंड के लिए खेलने उतरे रचिन रवींद्र, जानें भारत से रिश्ता

India vs New Zealand 2021: रचिन रवींद्र भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में खेलने उतरे. रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) को हालांकि मैच में ज्यादा मौका नहीं मिला. लेकिन उन्हें जानने के लिए भारतीय खेलप्रेमियों में खास दिलचस्पी देखने को मिली. रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra Birthday) 18 नवंबर को अपना 23वां जन्मदिन मनाएंगे.