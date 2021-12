IND vs NZ 2nd Test: मुंबई टेस्ट से पहले भारत-न्यूजीलैंड को झटका, दोनों टीमों के कप्तान 'आउट'

India vs New Zealand 2nd Test at Mumbai : मुंबई टेस्ट शुरू होने से पहले ही भारत और न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा है. दोनों टीमों के कप्तान मुंबई टेस्ट से बाहर हो गए हैं. जानिए इनकी गैरहाजिरी में कौन अब टीम की कमान संभालेगा.