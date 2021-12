IND vs NZ: राहुल द्रविड़ बोले को क्यों हो रहा है 'मीठा' सिरदर्द, मैच के बाद बताया

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से मात देने के बाद अब भारत को अगली सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा (India vs South Africa) करना है. दक्षिण अफ्रीका में भारत को तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी हैं. न्यूजीलैंड टेस्ट के दौरान कई सीनियर खिलाड़ी चोटिल थे, जिसके बाद युवाओं को मौका दिया गया. युवाओं ने शानदार खेल भी दिखाया. ऐसे में दक्षिण अफ्रीका दौरे का चयन करते वक्त कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और चयनकर्ताओं को काफी सिरदर्द होने वाला है.