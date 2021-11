IND vs NZ: अजिंक्य रहाणे फॉर्म को लेकर नहीं परेशान, बोले- योगदान का मतलब शतक नहीं

India vs New Zealand, 1st Test at Kanpur: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर से कानपुर के ग्रीनपार्क में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा. इस टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) डेब्यू करने जा रहे हैं, इसका खुलासा कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) एक दिन पहले कर दिया है. इसके साथ ही रहाणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी फॉर्म को लेकर पूछे गए सवालों से खुश नजर नहीं आए. उन्होंने कहा कि बल्लेबाज के बनाए 30, 40 या 50 रन भी काफी होते हैं अगर टीम जीत जाए तो.