IND vs NZ, 1st T20I: जयपुर स्टेडियम में उड़ीं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां

India vs New Zealand, 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले इंटरनेशनल टी20 मैच के साथ भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत भी हो गई है. नवनियुक्त हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और नए कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से मात देकर सीरीज (IND vs NZ) में 1-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा मैच 19 नवंबर को रांची में खेला जाएगा.