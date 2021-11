India vs New Zealand: भारत पर हार का खतरा, न्यूजीलैंड बढ़ रहा इतिहास रचने की ओर

नई दिल्ली. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच बेहद रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है. भारतीय टीम (Indian Cricket Team) ने इस मैच में न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 284 रन का लक्ष्य दिया है. न्यूजीलैंड (New Zealand) ने लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच के पांचवें दिन पहले सेशन तक एक विकेट पर 79 रन बना लिए हैं. उसके ओपनर टॉम लेथम (Tom Latham) 35 और नाइटवॉचमैन विलियम समरविल (William Somervill) 36 रन बनाकर नाबाद हैं. अब मैच में दो सेशन बाकी हैं. भारतीय टीम (Team India) को जीतने के लिए इन दो सेशन में 9 विकेट लेने होंगे. वहीं न्यूजीलैंड को करीब 61 ओवर में 205 रन और बनाने होंगे. यानी मैच बराबरी पर खड़ा है और दोनों टीमों के लिए जीत की संभावना बनी हुई है.

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 25 मई से कानपुर में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. भारत ने मैच की पहली पारी में श्रेयस अय्यर के शतक की मदद से 345 रन बनाए. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड (New Zealand) की पहली पारी 296 रन पर समेट दी. भारत को पहली पारी में 49 रन की बढ़त मिली. भारत ने इसके बाद अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 234 रन बनाकर घोषित की. इस तरह न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रन का लक्ष्य मिला.

न्यूजीलैंड ने मैच के चौथे दिन महज 4 रन पर एक विकेट गंवा दिया था. इस तरह उसने मैच के पांचवें और आखिरी दिन एक विकेट पर 4 रन से आगे खेलना शुरू किया. पिच धीमी हो चुकी और उछाल तो बेहद कम है. ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय स्पिनर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खूब तंग करेंगे और विकेट भी लेंगे. लेकिन कम से कम पांचवें दिन के पहले सेशन में ऐसा कुछ नहीं हुआ. न्यूजीलैंड ने इस सेशन में 75 रन बनाए और एक विकेट भी नहीं गंवाया. जब सेशन खत्म हुआ तो न्यूजीलैंड का स्कोर एक विकेट पर 79 रन था.

अब मैच में सिर्फ दो सेशन का खेल बाकी है. इतिहास और आंकड़ों की बात करें तो भारतीय टीम ने एक नहीं, कई बार विरोधी टीम को दो सेशन में ऑलआउट किया है. इसलिए भारतीय टीम की जीत अब भी बनी हुई है. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड जिसके जीतने की उम्मीद कम से कम आज खेल शुरू होते वक्त कम ही की जा रही थी, उसने कमाल का खेल दिखाया है. हालांकि, वह अब भी लक्ष्य से 205 रन दूर है. लेकिन अगर पहले सेशन की तरह उसने दूसरे सेशन में भी अच्छा खेल दिखाया तो उसके जीतने की उम्मीद बढ़ जाएगी और भारत दबाव में आ सकता है.