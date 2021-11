India vs New Zealand: भारत ने तीसरे सेशन में पलटी बाजी, कानपुर टेस्ट में जीत बस 1 विकेट दूर

India vs New Zealand Test Series: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. भारत ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड (New Zealand) को जीत के लिए 284 रन का लक्ष्य दिया है. न्यूजीलैंड ने इसके जवाब में 155 रन पर के 9 विकेट गंवा दिए हैं. यानी भारतीय टीम (Team India) अब जीत से सिर्फ 2 विकेट दूर है.