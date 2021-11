IND vs NZ: टीम इंडिया की नई शुरुआत, प्रैक्टिस सेशन में उतरे रोहित शर्मा-राहुल द्रविड़- VIDEO

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) सीरीज के साथ भारतीय क्रिकेट (Indian Cricket) के नए युग का भी सूत्रपात हो रहा है. टी20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2021) के बाद मुख्य कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल खत्म हो गया जबकि विराट कोहली (Virat Kohli) ने टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया. शास्त्री की जगह द्रविड़ और विराट का स्थान रोहित ने लिया. अधिक पढ़ें ...